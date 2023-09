La Spezia, 9 nuove videocamere di sorveglianza: ecco dove saranno installate

L'amministrazione comunale della Spezia, sotto la regia della Polizia Locale, ha installato 9 nuove telecamere che saranno dislocate in una parte del centro e nei quartieri Umbertino, Canaletto e Stagnoni.





"Proseguiamo il nostro impegno nell'implementazione della videosorveglianza cittadina - ha detto l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri - , in modo da sostenere sempre più sul piano del supporto tecnologico le attività di prevenzione e sicurezza svolte dalla nostra Polizia Locale e dalle forze dell'ordine che sono collegate al circuito delle riprese. La telecamera di piazza Battisti - prosegue Guerri- attiva un nuovo punto di osservazione, che include un'area particolarmente significativa, comprendendo un'importante struttura pubblica come il Camec, uno dei principali snodi viari del traffico cittadino e quella che è un'ulteriore porzione del centro storico rispetto alla quale sono emerse specifiche esigenze di sorveglianza ai fini del contrasto ai fenomeni di mala movida. La telecamera sull'angolo via Firenze- via Roma consente un'ancora più efficace inquadratura di un settore delicato di piazza Brin, già coperto con diverse prospettive, da alcune delle 5 telecamere per un totale di 18 inquadrature che costituiscono l'impianto di videosorveglianza della zona. Gli altri dispositivi - conclude Guerri -, collocati in corrispondenza di altrettante isole zonali, saranno ulteriori strumenti a disposizione della Polizia Locale sia per l'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti, sia per la ricostruzione di sinistri stradali e le indagini sui reati".