La Spezia, 2026 all’insegna dei cantieri: nuovi parcheggi, sport e cultura per la città

La Spezia si prepara a inaugurare il nuovo anno con una serie di lavori pubblici strategici, volti alla riqualificazione urbana, alla sicurezza e alla creazione di nuovi spazi per sport e cultura. Gli interventi interesseranno diverse zone della città, dai quartieri residenziali alle aree verdi e ai luoghi simbolo della vita cittadina.





Il sindaco Pierluigi Peracchini sottolinea l’importanza dei progetti: «Si tratta di interventi concreti che rispondono alle esigenze dei cittadini e migliorano la qualità della vita. Dai nuovi parcheggi al potenziamento degli spazi sportivi e culturali, investiamo sul territorio con responsabilità, trasformando gli impegni in risultati tangibili».





Tra le opere più attese, 29 nuovi parcheggi a Biassa, su una superficie di 857 metri quadrati oggi in concessione privata, saranno realizzati a partire da gennaio con un investimento di 280mila euro. Nello stesso periodo sarà pubblicata la gara per un parcheggio a Pitelli con 47 nuovi stalli per auto e moto.





Il fronte dello sport vedrà la nascita di due campi da basket 3x3: uno al Parco della Maggiolina, l’altro a Villa Ferrazzi, entrambi accessibili liberamente e attrezzati con pavimentazione sportiva, illuminazione e nuovi alberi. Il progetto, del valore complessivo di 140mila euro, punta a creare spazi di aggregazione per giovani e famiglie.





Anche la cultura avrà un ruolo centrale con la riqualificazione del Palco della Musica, affidata alla ditta Selene Srl. I lavori, che partiranno tra fine gennaio e inizio febbraio, prevedono restauro architettonico, nuovo impianto elettrico e illuminazione, oltre a una recinzione protettiva, per un importo di 220mila euro.





La sicurezza urbana sarà rafforzata con il ripristino del muro di contenimento di via dei Colli, a cura della Cosme Spa, per 725mila euro. L’intervento mira a consolidare la struttura e prevenire cedimenti, con contestuale risanamento della pavimentazione stradale.





Infine, partiranno anche i lavori per il secondo tratto del marciapiede di via Diaz, completando così un percorso di miglioramento degli spazi pubblici e della mobilità pedonale.

