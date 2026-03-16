La settimana della Sanremo, 20 anni fa il trionfo di Pozzato: "Vi dico chi vincerà, ma in dialetto..."

Esattamente 20 anni fa trionfò a Sanremo ad appena 24 anni portando le vittorie italiane al numero di 50. Quella perla tricolore rimase l'ultima per molti anni, solo Vincenzo Nibali nel 2018 riportò il tricolore sulla Classicissima di primavera e lo stesso sicialiano ne rispolverà l'emozione a Telenord: https://telenord.it/vincenzo-nibali-su-telenord-vi-racconto-come-si-vince-la-sanremo-in-dialetto-siciliano-68480

Intanto, il campione del 2006, che in Liguria ha vinto anche tre edizioni del Trofeo Laigueglia, è tornato a parlare di quella perla, ma l'ha fatto in vicentino all'interno della tradizionale trasmissione del giovedì sera di Telenord: "Ecco, i miei favoriti" ha detto Pippo Pozzato nella settimana più attesa che, poi, la domenica vedrà anche la seconda edizione del Giro dell'Appennino in rosa.

Il talento veneto, oggi orgnaizzatore di eventi a due ruote, ha commentato il biglietto a pagamento, a suo dire, necessario per rilanciare il ciclismo: "La politica non paga, le aziende non a sufficienza e, allora, non c'è alternativa". Davanti alla contrarietà dello studio di Scignoria!, la simpatica replica di Pozzato: "Ma voi siete genovesi, pagare è sempre un problema".

Qui la trasmissione completa: https://telenord.it/scignoria-del-12-03-2026-101652

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