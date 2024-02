Vincenzo Nibali su Telenord: "Vi racconto come si vince la Sanremo...in dialetto siciliano"

E' stato un Vincenzo Nibali inedito, quello che si è raccontato in un originale intervista, tra il dialetto genovese dello studio televisivo e il suo siciliano relativamente a carriera, vita e ricordi delle origini sugli schermi dell'emittente ligure Telenord.

All'interno della trasmissione Scignoria!, totalmente realizzata in lingua ligure, il vincitore della Sanremo 2018 ha raccontato i segreti della Classica Monumento nel suo messinese: "Ogni anno resta un rebus e, anche, il 2024 non sarà differente nonostante la partenza da Pavia che non inciderà sul risultato finale. La mia vittoria? Fu una sorpresa per tutti, a iniziare dalla mia famiglia con cui tutt'oggi parlo il dialetto stretto. Per me, il siciliano è stato fondamentale anche in gara. Con mio fratello, Caruso e Visconti diventava una parlata in codice".

Nell'intervista in diretta a Telenord, Vincenzo Nibali ha ricordato, anche, il resto del suo rapporto con la Liguria: "Il Laigueglia, la mia prima gara da professionista. Poi, le vittorie all'Appennino e sulla Bocchetta nel Giro della Padania su un podio caratterizzato, pure, dalla perdita dell'amico Davide Rebellin. Anche oggi, che mi divido tra la bici per passione e iniziative di rappresentanza, questa terra resta nel mio cuore".