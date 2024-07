Genova, canottaggio costiero: Mondiale dal 6 al 15 settembre nello specchio acqueo dei Bagni San Nazaro

Un settembre mondiale per il canottaggio costiero che a Genova dal 6 al 15 settembre prossimi vedrà andare in scena il "World Rowing Coastal Championships & Beach Sprint Finals". Per Genova sarà la prima volta e anche per questo motivo è stata scelta una location di gara unica come quella dei Bagni San Nazaro in corso Italia. Le gare verranno suddivise nei due fine settimana: nel primo gareggeranno gli atleti della disciplina endurance del coastal rowing, mentre nel secondo fine settimana a sfidarsi saranno gli equipaggi nazionali impegnati nelle Beach Sprint Finals, disciplina che sarà presente alle Olimpiadi del 2028.

"Certamente l'organizzazione non è stata facile perché andiamo a occupare un pezzo di città e un pezzo di mare che ha bisogno di notevole attenzione soprattutto durante la stagione estiva-ha sottolineato il sindaco di Genova Marco Bucci- però questo ci consente di avere un palcoscenico che è corso Italia e che nessun altro può avere. Quindi noi ci aspettiamo veramente Corso Italia completamente piena di persone, vedremo anche cosa fare col traffico, per consentire alle persone di avere questo questa tribuna lunga quasi due chilometri e mezzo per vedere delle imbarcazioni e le regate. Una delle cose belle è che noi abbiamo questa nuova disciplina il Beach Sprints che andrà alle olimpiadi del '28 e per la prima volta ci sarà un mondiale che sarà proprio qua a Genova". A presentare il mondiale di settembre nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi il presidente della Federazione italiana canottaggio ed ex oro olimpico Giuseppe Abbagnale.

"Siamo alla vigilia di un altro grande evento organizzato dall'Italia-ha dichiarato Abbagnale- . E' il secondo mondiale assoluto della specialità del beach e del dell'endurance legato al coastal rowing a che si svolge in Italia in maniera consecutiva. Non era facile ottenere questa manifestazione ma ci siamo riusciti. Io credo che sarà un un grande evento, sarà una bella organizzazione e ancora una volta credo che l'Italia si farà valere non solo in termini agonistici ma anche in termini organizzativi".