La Sampdoria si gioca tutto a Salerno, diretta Telenord dalle 19.30

Tutte le emozioni della sfida di ritorno tra Salernitana e Sampdoria saranno in diretta su Telenord a partire dalle 19.30, con una puntata speciale di Forever Samp. Alle 20.30 il fischio d’inizio di una partita che vale una stagione intera: i blucerchiati si giocano la permanenza in Serie B, in uno stadio caldo e difficile, contro un avversario costretto a vincere con due gol di scarto.

Statistiche preoccupanti – La Sampdoria non vince in trasferta dallo scorso 20 ottobre, quando si impose per 5-3 a Cesena. Un digiuno lungo otto mesi che pesa come un macigno sulla vigilia della gara dell’Arechi, uno degli stadi più ostili del campionato: nonostante la possibile assenza del tutto esaurito, si prevede un’atmosfera incandescente.

Vantaggio dell’andata – C’è però un elemento che può alimentare la speranza: il risultato dell’andata. La vittoria per 2-0 consente alla Samp di affrontare la gara di ritorno con due risultati su tre. Ai blucerchiati basterà non perdere con più di un gol di scarto per garantirsi la salvezza. Un lusso che, in teoria, consente di gestire la partita. Ma non sarà semplice.

Limiti strutturali – La squadra allenata da Alberico Evani ha mostrato per tutta la stagione evidenti limiti tecnici e caratteriali, che rendono rischioso ogni calcolo. Sarà la Salernitana a dover fare la partita, obbligata a cercare il gol, mentre la Samp potrà puntare a sfruttare eventuali spazi e provare a colpire in ripartenza.

Strategia tattica – Segnare per primi potrebbe rivelarsi decisivo: un gol doriano congelerebbe l’ambiente dell’Arechi e potrebbe generare tensioni interne tra i tifosi granata. A Salerno il clima è teso, alimentato da un senso di frustrazione che, se indirizzato male, potrebbe persino favorire i blucerchiati. Al contrario, subirne uno, potrebbe mettere a nudo tutte le fragilità che hanno segnato il campionato: è uno scenario da evitare a ogni costo.

I granata – La Salernitana di Marino si affida a Simy in attacco, con Verde e Tongya alle sue spalle. Corazza e Ghiglione agiranno sulle fasce, Bronn guiderà la difesa. Questo l’undici previsto: Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Verde, Tongya; Simy. All. Marino.

Le scelte della Samp – Evani non potrà contare su Cragno, operato in settimana. Al suo posto Ghidotti tra i pali. Recuperato Ioannou, mentre in attacco sarà Sibilli ad affiancare Coda. Questa la probabile formazione blucerchiata: Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda. All. Evani.

Condizioni ambientali – A complicare ulteriormente la sfida, le temperature estive: alle 20.30 sono previsti ancora 25–26 gradi. Un ostacolo fisico rilevante per due squadre ferme da settimane e con una sola gara ufficiale nelle gambe nell’ultimo mese.

La direzione arbitrale – Il match sarà diretto da Daniele Doveri.

