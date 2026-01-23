Una Rete per l’ambiente: le Associazioni di San Teodoro contro l’inquinamento
di Anna Li Vigni
Un coordinamento di realtà civiche e cittadini volontari impegnati sul territorio
Nel quartiere di San Teodoro a Genova, un’area urbana caratterizzata dalla vicinanza al Porto di Genova e da problematiche legate all’inquinamento atmosferico portuale è attiva la Rete delle Associazioni di San Teodoro, un coordinamento di realtà civiche e cittadini impegnati nella tutela dell’ambiente.
La Rete nasce dall’esigenza di difendere la salute dei residenti e migliorare la qualità dell’aria, fortemente compromessa dalle emissioni delle navi e dalle attività portuali. Attraverso manifestazioni, appelli pubblici e il confronto con le istituzioni, le associazioni chiedono interventi concreti e urgenti, come la riduzione delle emissioni e controlli ambientali più efficaci. Ne abbiamo parlato con Eliana Pastorino, portavoce della Rete, che ha ribadito la necessità di azioni immediate per garantire ai cittadini il diritto a vivere in un ambiente sano.
