La prima Euroflora della 'nuova era' è un successo: l'87% dei visitatori tornerebbe in futuro

La 13esima edizione di Euroflora, la prima che secondo gli organizzatori apre le porte ad un nuova era, è stato un successo.

I dati - Lo riporta lo studio nato dalla collaborazione tra Regione Liguria e Camera di Commercio sul bilancio quali-quantitativo dell'evento, ovvero su quanto e a quante persone sono piaciuti gli allestimenti di Euroflora. Secondo la ricerca, condotta tra il 24 aprile e il 4 maggio attraverso 1.339 interviste faccia a faccia, cio' che è piaciuto di più ai visitatori sono stati gli allestimenti floreali (43.6%), seguiti dalla location (19.75) e l'organizzazione (7.1%)

Chi sono gli intervistati - Con oltre 200mila visitatori registrati, Euroflora 2025 ha ampiamente raggiunto l'obiettivo prefissato. Colpisce in particolare l'affluenza di giovani alla kermesse florovivaistica, che attesta l'età media di partecipanti sui 49.7 anni.

Bella e ci tornerei - Nel complesso, Euroflora 2025 è piaciuta: su una scala da 1 a 5, i contenuti dell'evento hanno ottenuto una media di 3.8: la location ha registrato un 4.2, i servizi offerti raggiungono il 4.3. Il voto medio assegnato all'esperienza generale è un punteggio di 4.1 su 5, a testimoniare la qualità percepita dell'evento con una quota di soddisfatti pari al 79.3%. Il 78.5 % dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare amici e parenti a visitare Euroflora, mentre l'86.5% ha dichiarato che tornerebbe volentieri alle future edizioni

Critiche - Nota dolente per gli utenti sono stati il prezzo del biglietto, l'affollamento di alcune giornate e la segnaletica all'interno della mostra non sempre chiara ed efficace. Proprio sulla critica ai costi del biglietto d'accesso agli espositori, si è espresso così il presidente del Porto Antico Mauro Ferrando: "Va considerato che dall'ultima edizione nel 2022 all'edizione del 2025, in questi anni c'è stata una svalutazione di oltre il 10%. Passare da 35mila mq della passata agli 85mila di quest'anno si traduce in un aumento dei costi. E va considerato che non possiamo chiedere fondi agli espositori: per cui più ne abbiamo, paradossalmente, più ci viene a costare. Un prezzo minore di questo, sarebbe stato anti-economico"

L'idea - Storicamente le edizioni di Euroflora si alternavano con frequenza di 5 anni, poi abbassata a 3 anni dall'amministrazione comunale "Per me potremmo farla ogni 2 anni, se il sindaco sarà Pietro Piciocchi questo è l'intento. Non farebbe altro che contribuire al successo della nostra città" - ha affermato il presidente della Liguria Marco Bucci. "Sarebbe bello dare continuità ogni due anni - ha aggiunto il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi - mi piace l'idea e vedremo come fare"

