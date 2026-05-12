La presentazione dei progetti liguri di cooperazione nel segno della peonia

"Una Peonia per l'Europa - Innovazione e risultati dei progetti Interreg in Liguria". E’ stato questo l’evento tenutosi a Genova, organizzato da Regione Liguria e Anci Liguria, in occasione della Giornata dell'Europa 2026. L'iniziativa ha celebrato la cooperazione territoriale europea, mostrando casi concreti di successo.

L’obiettivo: presentare le buone pratiche e i risultati dei progetti Interreg, evidenziando il valore della cooperazione tra territori su scala europea.

Il significato del titolo trae ispirazione dal progetto PoLaRecCE (Interreg Central Europe), che ha visto la piantumazione di peonie su suoli degradati come simbolo di rigenerazione ambientale. Lo stesso fiore è stato consegnato in omaggio ai presenti.

È stato presentato il progetto MetroCase (Interreg Europe) della Città Metropolitana di Genova, focalizzato sulla riduzione degli squilibri tra costa e entroterra.

L'evento ha offerto uno spazio di confronto per individuare nuove opportunità di finanziamento e sinergie tra enti locali e stakeholder. "Abbiamo inseguito la concretezza" ha ripetuto l'assessore Alessio Piana, delegato allo sviluppo economico della giunta Bucci.

L'evento ha rappresentato un momento fondamentale per passare dagli slogan alla cooperazione territoriale concreta.