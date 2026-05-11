Supereroi acrobatici al Gaslini: una Festa della Mamma tra sorrisi, doni e solidarietà

Genova si è colorata di emozioni e meraviglia in occasione della Festa della Mamma grazie all’iniziativa promossa da SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS insieme alla Fondazione Alberto Castelli ETS all’interno dell’Istituto Giannina Gaslini.

Dalle 10 del mattino, il Padiglione 20 dell’ospedale pediatrico genovese si è trasformato in un palcoscenico speciale: volontari travestiti da supereroi e supereroine si sono calati dal tetto della struttura, regalando stupore e sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie. Dopo la spettacolare discesa, i volontari hanno visitato i reparti distribuendo doni ai bambini, resi possibili grazie al contributo della Fondazione Alberto Castelli e dei gruppi Alpini Bolzano Centro e Cardano.

L’iniziativa ha voluto dedicare un’attenzione particolare anche alle mamme presenti in ospedale accanto ai loro figli. A loro sono stati consegnati omaggi simbolici: una pochette realizzata con materiali di riciclo dai ragazzi del CEL Ascur Vale Certosa, un gioiello firmato MyLovely Gioielli, una crema solare donata da Helan in collaborazione con il negozio Il Mondo di Mirà e una brochure informativa sulla prevenzione del melanoma promossa dalla Fondazione Alberto Castelli ETS, nell’ambito del mese dedicato alla sensibilizzazione.

SEA – SuperEroiAcrobatici opera da oltre dieci anni negli ospedali pediatrici italiani, portando momenti di leggerezza e speranza ai bambini ricoverati. La fondatrice e presidente dell’associazione, Anna Marras, spesso presente agli eventi nei panni di Capitan Marvel, ha sottolineato l’importanza di offrire ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un momento di gioia autentica.

«Vogliamo che le mamme si sentano forti, riconosciute e straordinarie, come le vere supereroine che sono ogni giorno accanto ai loro figli», ha dichiarato Marras. «La malattia è una sfida difficile, ma siamo qui per ricordare loro che non sono sole».

Anche Carlo Castelli ha evidenziato il valore umano e simbolico del progetto, spiegando come l’iniziativa incarni pienamente la missione della Fondazione: sostenere le persone fragili, con particolare attenzione ai bambini, e promuovere la prevenzione del melanoma.

«Collaborare con realtà come SEA – SuperEroiAcrobatici significa dare concretezza ai nostri valori», ha affermato Castelli. «Essere presenti al Gaslini in una giornata così significativa rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a favore della comunità».

Il Direttore Sanitario dell’Istituto Gaslini, Raffaele Spiazzi, ha ricordato il ruolo fondamentale di iniziative di questo tipo nel percorso di cura dei bambini ricoverati.

«Momenti di leggerezza e condivisione contribuiscono a rendere l’ambiente ospedaliero più umano e accogliente, soprattutto in una giornata simbolica come la Festa della Mamma», ha spiegato.

Presente anche il sostegno degli Alpini. Domenico Garofalo ha definito la partecipazione all’evento «un piccolo gesto per portare un sorriso dove ce n’è più bisogno e ribadire il valore della solidarietà condivisa».

Tra i partner coinvolti anche MyLovely Gioielli, che ha donato alle mamme la collana simbolica della collezione Sisters, e il CEL Ascur Vale, i cui ragazzi hanno realizzato le pochette distribuite durante la giornata. Un contributo importante è arrivato inoltre dal negozio Il Mondo di Mirà insieme a Helan, con la donazione di prodotti solari dedicati alla prevenzione.

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