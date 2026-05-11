L'autostrada da sottofondo: alle Gavette non si dorme

Grossi disagi per gli abitanti di via delle Gavette, nel quartiere di Staglieno, a seguito del continuo rumore provocato da i mezzi che transitano sul viadotto soprastante dell'autostrada A12. Una situazione che dura da tempo e che ancora non è stata risolta. Nel mirino, la mancanza, in un tratto, di pannelli fonoassorbenti, e il fondo stradale in prossimità dei giunti. Un tema a cui hanno portato il rispettivo contributo diversi cittadini che, ai microfoni di Telenord, chiedono una soluzione rapida, tale da poter tornare a vivere in una situazione di maggior silenzio e tranquillità.

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