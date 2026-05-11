Piano City Milano arriva a Serravalle Designer Outlet: due concerti gratuiti con Gabriele Rossi e Alice Albicini

Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, l’appuntamento musicale che quest’anno si arricchisce della partnership con Serravalle Designer Outlet. In particolare, il “Concerto in due Atti” prenderà il via a Milano il 16 maggio a Parco Ravizza e si concluderà a Serravalle Designer Outlet, che ospiterà la seconda tappa dell’esperienza per un percorso musicale articolato in due momenti tra loro connessi, sviluppato come un’evoluzione di linguaggi e atmosfere. Il concerto vedrà protagonista il pianista e compositore Gabriele Rossi, giovane talento italiano che si è distinto per un approccio contemporaneo e accessibile alla musica pianistica, capace di avvicinare nuovi pubblici e reinterpretare il repertorio in chiave attuale. La sua musica ha l’obiettivo di avvicinare la musica strumentale ad un pubblico più ampio e sempre più giovane.

La tappa, ospitata presso Serravalle Designer Outlet, rielabora e amplia un programma classico e narrativo in una chiave più contemporanea e dinamica. Qui la musica si apre a contaminazioni e suggestioni più pop, dando vita a un’esecuzione vivace e in continua trasformazione, pensata per coinvolgere attivamente il pubblico. L’esibizione è parte di un unico racconto artistico: un’evoluzione musicale che amplia progressivamente linguaggi e registri espressivi, pur mantenendo per ciascun concerto una propria autonomia e completezza, permettendo al pubblico di vivere un’esperienza piena anche partecipando a una sola delle due tappe. «Attraverso la collaborazione con Piano City Milano, Serravalle Designer Outlet conferma la volontà di affiancare alla propria offerta commerciale iniziative culturali rivolte a un pubblico ampio e trasversale. Ospitare una delle tappe del “Concerto Mobile” ci permette di accogliere sul territorio un evento musicale di qualità, aperto e gratuito, contribuendo a rendere la musica parte dell’esperienza di visita», sottolinea Cinzia Molteni, Senior Marketing Manager di Serravalle Designer Outlet. L’appuntamento musicale a Serravalle Designer Outlet continuerà anche domenica 17 maggio con Alice Albicini e il suo omaggio al swing era dal titolo “One more, once – il jazz nella swing era”. La continua partecipazione al festival si inserisce in un percorso più ampio, in cui Serravalle Designer Outlet amplia progressivamente il proprio ruolo: non solo luogo di acquisto, ma spazio capace di accogliere iniziative culturali e di intrattenimento.

McArthurGlen Group, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 600.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l'azienda gestisce 22 designer outlet in 8 paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di circa 5.5 miliardi di euro. I centri ospitano i marchi di lusso e premium più ricercati, offrendo a quasi 90 milioni di clienti amanti della moda, risparmi tutto l'anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all'aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader globale nella proprietà di destinazioni premium per lo shopping, la ristorazione, l’intrattenimento e progetti mixed‑use. Parte della continua espansione del portafoglio del Gruppo prevede nuove fasi per i centri di Vancouver, West Midlands, Málaga e Roosendaal.

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