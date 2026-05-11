Adunata Alpini, Spera (Amiu): “La quantità di rifiuti in città è raddoppiata, ma Genova ha retto”

Genova archivia la 97ª Adunata degli Alpini con un centro cittadino ordinato e servizi regolarmente funzionanti nonostante l’enorme afflusso di persone. A fare il punto è il direttore generale di AMIU Genova, Roberto Spera, che parla di “una sfida entusiasmante” affrontata grazie a un’organizzazione straordinaria e alla collaborazione di tutto il personale.

Bilancio - “La produzione di rifiuti tra venerdì e sabato è letteralmente raddoppiata”, spiega Spera, sottolineando come la priorità fosse evitare ripercussioni sul resto della città. Centinaia di tonnellate di rifiuti sono state raccolte e smaltite grazie a turni straordinari, conferimenti notturni e un potenziamento delle squadre operative.

Squadra - Il direttore ringrazia dipendenti, tecnici, officine, trasporti e sindacati: “Sono risultati che si ottengono solo con la consapevolezza e l’aiuto di tutti. AMIU ha dimostrato il proprio valore nei momenti più complessi”. Un lavoro che, sottolinea, è stato pianificato nei dettagli per evitare accumuli e criticità nei quartieri meno coinvolti dall’evento.

Organizzazione - Molti cittadini hanno notato un servizio di pulizia continuo durante tutta la manifestazione, soprattutto nel centro storico. “L’obiettivo era non arrivare mai all’emergenza”, spiega Spera. Cestini svuotati più volte al giorno, mezzi operativi anche di notte e monitoraggio costante hanno permesso di mantenere ordine e decoro urbano.

Telefonata - Durante la trasmissione è intervenuta anche una cittadina, Patrizia Dalbi, che ha difeso l’Adunata e il comportamento degli Alpini: “Ci hanno portato allegria, senso di appartenenza e sicurezza”. Un sentimento condiviso da molti genovesi, che hanno vissuto i tre giorni come un momento di festa e partecipazione collettiva.

Clima - Le polemiche dei giorni scorsi, tra accuse e contestazioni isolate, sembrano aver lasciato spazio a un giudizio più ampio sull’evento. “Gli Alpini hanno dimostrato quello che sono”, è stato ribadito nel corso del dibattito radiofonico, evidenziando il forte legame tra la città e l’Adunata.

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