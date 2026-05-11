Genova, torna la "Youngster Shipping Summer Party" di Assagenti con un nuovo format

A Genova lo shipping parla sempre più giovane: Assagenti Young rilancia il suo appuntamento estivo con un format ampliato che unisce festa, formazione e networking nella blue economy.

Giovani – Il presidente di Assagenti, Gianluca Croce, ha annunciato un risultato significativo: “Quest’anno siamo già arrivati a mille iscritti, ma purtroppo dobbiamo fermarci per mancanza di spazi”. Un segnale della crescita costante dell’iniziativa dedicata alle nuove generazioni del settore marittimo.

Evento – L’appuntamento è fissato per il 12 giugno al Palazzo della Torre, con lo “Youngster Shipping Summer Party”, giunto alla quinta edizione. Un format che, spiega l’organizzazione, non è solo un momento conviviale ma un’occasione strutturata di incontro tra studenti, professionisti e imprese della blue economy.

Programma – Il presidente di Assagenti Young, Lorenzo Giacobbe, ha illustrato le novità: “Abbiamo introdotto un pre-evento alle 18, chiamato The Young Connections, seguito dalla serata principale alle 19.30”. Un’apertura pensata per favorire il dialogo tra giovani realtà associative e professionisti del settore.

Confronto – Nei tavoli tematici del pre-evento si alterneranno giovani professionisti e rappresentanti delle associazioni della blue economy genovese. Un momento riservato agli addetti ai lavori under 40, con l’obiettivo di condividere esperienze e percorsi di carriera nel settore marittimo.

Formazione – Accanto alla dimensione networking, resta centrale anche quella accademica. Croce ha confermato la premiazione delle migliori tesi di laurea in collaborazione con il DIEC: “Un riconoscimento ai giovani che hanno dimostrato interesse e competenza nel mondo dello shipping”.

Crescita – L’iniziativa si conferma così un punto di riferimento per la formazione e il confronto generazionale nel comparto portuale e logistico genovese, in un contesto in cui la blue economy continua a rappresentare un asse strategico per il territorio.

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