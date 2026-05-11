Weekend tra arte, gioco e benessere al Galata e alla Lanterna: Genova riscopre i suoi simboli

Un fine settimana all’insegna della scoperta, del divertimento e del relax tra due dei luoghi più rappresentativi della città. Sabato 16 e domenica 17 maggio il Galata Museo del Mare e la Lanterna di Genova ospiteranno un ricco programma di iniziative dedicate a famiglie, appassionati d’arte e amanti delle attività all’aria aperta.

Dalla caccia al tesoro per bambini alle mostre d’arte contemporanea, passando per una lezione di yoga panoramica e attività immersive tra le mura dell’antico faro, il weekend offrirà nuove occasioni per vivere il patrimonio culturale genovese in modo originale.

Al Galata Museo del Mare torna la “Caccia al Tesoro di Primavera”, in programma sabato e domenica dalle 15 alle 18. L’attività, pensata per bambini e famiglie, trasformerà le sale del museo in un percorso interattivo tra indizi, prove pratiche e giochi ispirati al mondo della navigazione. I partecipanti saranno coinvolti nel riconoscimento delle spezie, nella realizzazione di nodi marinari e nella ricerca di un messaggio segreto finale. L’esperienza, inclusa nel biglietto d’ingresso, si concluderà con una merenda e una sorpresa a tema primavera realizzata in collaborazione con il Pesto di Prà. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione.

Sempre sabato, alle 18, il museo inaugurerà la mostra “Porto Aperto: Viaggi nell’Arte” di Giovanni Mario Sala. L’esposizione raccoglie trenta opere tra pittura e scultura firmate da artisti contemporanei e dedicate al mare e all’ambiente marino. Il percorso espositivo, visitabile fino al 7 giugno, propone una riflessione sul rapporto tra uomo, natura e trasformazione attraverso linguaggi astratti e figurativi.

Domenica mattina, alle 10, spazio invece al benessere con una lezione di yoga gentile sulla Terrazza CoeClerici, organizzata nell’ambito dell’Anemos Festival. L’incontro sarà guidato dall’insegnante certificata Laura Malavolta e sarà preceduto da una visita guidata a una delle sale del museo. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per visitare l’intero percorso museale entro i successivi 60 giorni.

Nel pomeriggio di domenica l’attenzione si sposterà alla Lanterna di Genova con “La Lanterna… a pezzi!”, attività all’aperto dedicata alle famiglie. Tra alberi, mura storiche e antiche fortificazioni, bambini e adulti saranno chiamati a cercare e ricomporre i frammenti simbolici della lunga storia del faro più amato dai genovesi, scoprendone curiosità e segreti attraverso un’esperienza immersiva.

L’attività è gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso, ma è obbligatoria la prenotazione tramite mail a laboratori@lanternadigenova.it. Il ritrovo è fissato alle 15 presso la biglietteria del Museo della Lanterna.

Le iniziative sono rese possibili grazie al sostegno del Gruppo Finsea, PSA Italy, Fondazione Carige e Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Insieme per la Lanterna”.

Il Galata Museo del Mare, insieme alla Lanterna, alla Commenda di Prè e a Villa Doria Centurione, fa parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni del Comune di Genova. La Lanterna, simbolo cittadino dal 1128 e faro più alto del Mediterraneo con i suoi 77 metri, continua intanto a rappresentare uno dei luoghi più suggestivi della città, grazie anche al ricco calendario di eventi, laboratori e visite guidate che ne valorizzano la storia e il panorama unico sul porto e sul centro storico genovese.

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