La ’ndrangheta radicata in provincia di Imperia, Ventimiglia snodo verso l’estero

Imperia non è solo una provincia di confine: secondo l’ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, è anche un punto nevralgico per la ‘ndrangheta reggina. La criminalità organizzata calabrese qui non è solo presente, ma ben radicata, con una struttura attiva a Ventimiglia e ramificazioni che si estendono fino a Bordighera e Diano Marina.

Ventimiglia – Il “locale” individuato dalla Dia in questa cittadina al confine con la Francia non è una presenza isolata. Gli investigatori parlano di una “Camera di passaggio”, ovvero un centro che collega le attività criminali italiane con quelle oltreconfine, in particolare lungo la Costa Azzurra. Una posizione geografica favorevole che ha trasformato Ventimiglia in un punto chiave per i traffici della criminalità organizzata.

Bordighera e Diano Marina – La relazione cita anche la presenza delle famiglie Barilaro-Pellegrino, legate alla cosca Santaiti di Seminara, attive a Bordighera. A Diano Marina opera invece la famiglia De Marte, anch’essa originaria della stessa zona del Reggino. Le due famiglie sono unite da rapporti di parentela e da interessi economici comuni, segno di una rete ben strutturata.

Un sistema solido – Secondo la Dia, non si tratta di presenze sporadiche o isolate. Le cosche hanno messo radici, costruendo nel tempo legami e collaborazioni che superano i confini regionali e nazionali. Imperia e il suo entroterra diventano così parte integrante di una mappa criminale più ampia, dove il confine non è una barriera ma un’opportunità.

Obiettivo Francia – La vicinanza con la Riviera francese rappresenta per le cosche un canale privilegiato per espandere interessi e movimenti. Il confine diventa una porta d’ingresso verso nuove rotte, affari, contatti. E il Ponente ligure, con i suoi collegamenti e la sua posizione, è l’anello perfetto in questa catena.

