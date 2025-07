La musica dei The Kolors a Genova, questa sera ingresso gratuito alla Basko Arena di Cornigliano

Il beat travolgente, le melodie che entrano in testa al primo ascolto, e quell’energia capace di unire generazioni diverse: i The Kolors sono pronti a portare la loro musica live al Basko Arena di Genova Cornigliano, trasformando il 15 luglio in una serata da cantare a squarciagola.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; il village aprirà alle 18:00 e il concerto inizia alle 21:00.

Un concerto gratuito per tutta la città, firmato Basko for Next Gen- L’appuntamento rientra tra le iniziative di Basko for Next Gen, il progetto di Basko nato per avvicinare le nuove generazioni alla cultura, alla musica, al benessere, alla socialità. Un modo concreto per stare vicino alla comunità e rendere l’intrattenimento di qualità accessibile a tutti, sempre nel segno dei valori che guidano l’insegna: attenzione, vicinanza e partecipazione.

“Siamo entusiasti di ospitare i The Kolors in un evento completamente gratuito per la cittadinanza,” dichiara Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko. “Anche per questa edizione, Basko Arena si conferma un appuntamento musicale di alto livello, che esce dai contesti abituali per far vivere il territorio, i quartieri, in uno spirito inclusivo e partecipativo. Il concerto dei The Kolors è solo una delle tappe di un percorso più ampio che stiamo portando avanti con Basko for Next Gen, un progetto dedicato alla cultura, all’attenzione e alla cura del territorio, alla sensibilizzazione sulla salute e al benessere, per rimanere ogni giorno al fianco delle persone. Con Basko Arena vogliamo avvicinare la grande musica a un pubblico sempre più vasto abbattendo le barriere ambientali, sociali o economiche per una festa di tutti e per tutti.”

Una festa che inizia già dal pomeriggio - Non solo musica live: dalle ore 18 la Basko Arena si animerà con un vero e proprio villaggio pensato per tutte le fasce di età. In programma: sound di tendenza ed evergreen, degustazioni gratuite, gadget esclusivi e attività dedicate ai più piccoli, per trasformare l’attesa del concerto in un momento di festa collettiva.

The Kolors: la band che ha riscritto il pop italiano - Dal debutto al successo nelle classifiche, i The Kolors hanno saputo costruire un linguaggio musicale capace di dialogare con tutti. Il gruppo napoletano, guidato da Stash Fiordispino, ha portato il pop-rock italiano verso nuove sonorità, mescolando elettronica, attitudine rock e melodia all’italiana.

Il loro sound attraversa atmosfere intime e momenti di pura energia, con brani che diventano subito cantabili, ballabili e condivisibili.

