“La moda come impegno sociale”: ad Alassio un omaggio a Rosa Genoni

Pioniera del made in Italy, attivista per i diritti delle donne e simbolo di impegno civile

Sabato 15 novembre alle 17.30, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Alassio (via XX Settembre 23), sarà presentato il libro “La moda come impegno sociale. Rosa Genoni” di Elisabetta Bertolotti (Prospettiva Editrice).
L’autrice dialogherà con Tiziana Minacapilli dell’APS “cosavuoichetilegga?” in un incontro patrocinato dall’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, dedicato alla figura di Rosa Genoni, pioniera del made in Italy, attivista per i diritti delle donne e simbolo di impegno civile.

