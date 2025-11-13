“La moda come impegno sociale”: ad Alassio un omaggio a Rosa Genoni
di R.S.
Pioniera del made in Italy, attivista per i diritti delle donne e simbolo di impegno civile
Sabato 15 novembre alle 17.30, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Alassio (via XX Settembre 23), sarà presentato il libro “La moda come impegno sociale. Rosa Genoni” di Elisabetta Bertolotti (Prospettiva Editrice).
L’autrice dialogherà con Tiziana Minacapilli dell’APS “cosavuoichetilegga?” in un incontro patrocinato dall’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, dedicato alla figura di Rosa Genoni, pioniera del made in Italy, attivista per i diritti delle donne e simbolo di impegno civile.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Istituto Gaslini-Meucci: ripensare la scuola con una rassegna cinematografica
12/11/2025
di Redazione