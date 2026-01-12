La Marinella di Nervi torna all’asta: terzo tentativo con nuovo ribasso del prezzo

L’ex Marinella torna sul mercato giudiziario. Per la terza volta il complesso aziendale affacciato sulla Passeggiata Anita Garibaldi di Nervi viene rimesso all’asta dal Tribunale di Genova, con un ulteriore abbassamento del prezzo base, ora fissato a 912.938 euro.

La vendita – L’asta è in programma il 18 febbraio 2026 e riguarda un lotto unico nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale. L’oggetto non è l’immobile, di proprietà dello Stato, ma la cessione dell’azienda “Ex Marinella”, comprensiva delle attività di albergo, bar-ristorante e cure salsoiodiche.

Il contesto – La nuova pubblicazione conferma le difficoltà nel trovare un acquirente per una realtà storica e simbolica del levante genovese. Anche questo terzo tentativo arriva con un prezzo rivisto al ribasso rispetto alle precedenti aste, nel tentativo di rendere più appetibile l’operazione.

L’immobile – Punto centrale dell’operazione resta la natura giuridica della sede. L’edificio di Passeggiata Anita Garibaldi 18r è demaniale: l’attuale titolo di detenzione, derivante da un atto di subingresso del giugno 2025, cesserà automaticamente con la vendita dell’azienda.

La concessione – Chi acquisterà dovrà stipulare, a propria cura, spese e rischio, un nuovo atto con il Comune per ottenere una concessione demaniale della durata di 20 anni, che decorrerà dall’ultimazione dei lavori previsti. Un passaggio determinante per la sostenibilità economica dell’investimento.

Le modalità – La vendita avverrà senza incanto, con modalità sincrona mista, consentendo la partecipazione sia in presenza sia online. L’offerta minima coincide con il prezzo base, mentre il rilancio minimo è fissato in 10 mila euro.

La storia – Quella della Marinella di Nervi è una vicenda lunga e travagliata. Lo storico locale aveva riaperto a gennaio 2024, dopo anni di lavori di riqualificazione portati avanti dalla società La Marinella 1934 dell’imprenditore Igor Mendelevich. Un percorso rallentato dai danni causati dalle mareggiate tra il 2018 e il 2020 e poi dallo stop imposto dalla pandemia. La riapertura aveva restituito, seppur per breve tempo, uno dei locali più iconici della città, con bar e ristorante attivi ma una struttura ancora incompleta. Non erano mancate le polemiche, in particolare per il divieto di ingresso ai cani. Il progetto iniziale era più ambizioso e prevedeva anche un hotel con spa e una marina per l’attracco delle imbarcazioni, ma il piano si è arenato con la messa in liquidazione della società nel febbraio 2025.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.