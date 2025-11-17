La Liguria porta “Un mare di fiori” a Dubai: il florovivaismo ligure protagonista al MyPlant & Garden Middle East

La Liguria ha partecipato per la prima volta a MyPlant & Garden Middle East a Dubai, portando nel cuore degli Emirati Arabi le eccellenze del proprio florovivaismo, settore chiave dell’economia regionale. Nello stand istituzionale da 64 m², realizzato con il Distretto Florovivaistico del Ponente, la Regione ha presentato “Un mare di fiori”, raccontando la biodiversità e la creatività ligure attraverso allestimenti e dimostrazioni floreali.

Per tre giorni si sono svolti tre floral show al giorno, rivolti a buyer e professionisti internazionali, per valorizzare qualità e potenzialità del prodotto ligure nei mercati mediorientali.

La Regione ha partecipato anche al panel internazionale “Reconnecting People with Nature”, con il vicepresidente Alessandro Piana, che ha illustrato strategie e iniziative dedicate a sostenibilità, verde e paesaggio.

La presenza ligure è stata inoltre occasione per rafforzare la collaborazione con il Piemonte grazie a un evento di networking con importanti buyer, organizzato con il supporto del Consolato italiano a Dubai.

La partecipazione a MyPlant & Garden rientra nella strategia regionale di rafforzare la propria presenza sui mercati esteri e di avvicinamento agli Emirati Arabi, con iniziative previste anche nel 2026.

