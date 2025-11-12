La Liguria e il Mare tra biodiversità, cambiamento climatico e sostenibilità
di Anna Li Vigni
Al centro del dibattito la sostenibilità del rapporto tra la Liguria e il mare, includendo la biodiversità marina e gli effetti del cambiamento climatico
Genova ha ospitato una tavola rotonda sull’ambiente e la sostenibilità dal titolo “La Liguria e il Mare: biodiversità, cambiamento climatico e sostenibilità”. L’evento, organizzato dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e tenutosi presso il Salone del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di istituzioni come l’Autorità Portuale di Genova, il Comune di Genova, il Centro del Mare dell’Università di Genova, l’Istituto Idrografico della Marina Militare, la Fondazione MSC e la Fondazione Carige, Stazione Zoologica Anton Dohrn ed il Parco delle Cinque Terre. Al centro del dibattito la sostenibilità del rapporto tra la Liguria e il mare, includendo la biodiversità marina e gli effetti del cambiamento climatico.
