La Liguria e il Mare: focus di Telenord su convegni e tavole rotonde all’Accademia Ligure di Scienze e Lettere

Ogni anno, l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, con sede a Palazzo Ducale, organizza cinque o sei convegni dedicati a temi specifici, che culminano in tavole rotonde di confronto e approfondimento. Tra questi rientrano gli incontri denominati “Accademia Mare”, che vedono la partecipazione di esperti del settore.

Ne parlano a Telenord Paolo Povéro, Paola Rivaro ed Emanuele Magi, tutti docenti dell’Università di Genova, Antonio Di Natale, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, e i docenti dell’Università di Genova Tommaso Gaggero e Simona Candiani.

Questi convegni rappresentano un’occasione importante per approfondire il rapporto tra la Liguria e il mare, promuovendo il dibattito scientifico e culturale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.