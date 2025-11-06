La Liguria e il Mare: focus di Telenord su convegni e tavole rotonde all’Accademia Ligure di Scienze e Lettere
di Redazione
Ogni anno, l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, con sede a Palazzo Ducale, organizza cinque o sei convegni dedicati a temi specifici, che culminano in tavole rotonde di confronto e approfondimento. Tra questi rientrano gli incontri denominati “Accademia Mare”, che vedono la partecipazione di esperti del settore.
Ne parlano a Telenord Paolo Povéro, Paola Rivaro ed Emanuele Magi, tutti docenti dell’Università di Genova, Antonio Di Natale, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, e i docenti dell’Università di Genova Tommaso Gaggero e Simona Candiani.
Questi convegni rappresentano un’occasione importante per approfondire il rapporto tra la Liguria e il mare, promuovendo il dibattito scientifico e culturale.
