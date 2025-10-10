“La Liguria e il mare”: cambiamenti climatici e impatti antropici minacciano la biodiversità

Il Mar Mediterraneo, e in particolare il Mar Ligure, è oggi uno degli hotspot mondiali più sensibili agli effetti combinati del cambiamento climatico e delle attività umane lungo le coste. Questa regione, un tempo considerata relativamente stabile dal punto di vista ecologico, sta ora vivendo trasformazioni profonde e preoccupanti che mettono a rischio l’equilibrio degli ecosistemi marini.

Negli ultimi anni, l’alterazione delle condizioni ambientali ha portato a un incremento significativo nella frequenza, intensità e durata delle ondate di calore marine. Questi eventi estremi, legati al riscaldamento delle acque superficiali, hanno effetti devastanti sulla biodiversità marina. Tra le conseguenze più evidenti si segnalano eventi di mortalità di massa che colpiscono in particolare le specie più vulnerabili, come gorgonie, coralli e spugne, elementi chiave degli habitat bentonici.

A questo fenomeno si affianca la proliferazione di specie aliene invasive, capaci di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni climatiche. Queste specie spesso soppiantano quelle autoctone, alterando profondamente la struttura e la composizione degli ecosistemi marini. Si tratta di un processo che, oltre a modificare la biodiversità, può avere ricadute negative anche sulle attività economiche locali legate al mare, come la pesca e il turismo subacqueo

La combinazione tra pressioni antropiche (urbanizzazione costiera, inquinamento, pesca intensiva) e il cambiamento climatico, sta quindi innescando un cambiamento sistemico nel Mar Ligure. Diventa fondamentale, in questo contesto, rafforzare le politiche di tutela e gestione sostenibile dell’ambiente marino, promuovendo la ricerca scientifica e il monitoraggio continuo degli ecosistemi per prevenire danni irreversibili.

