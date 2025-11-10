La Lanterna de Zena: a Telenord la storia del faro simbolo di Genova

Martedì 11 novembre su Telenord, appuntamento con La nostra Storia alle 18 (replica alle 23) per scoprire la vita della Lanterna, simbolo e vanto di Genova. Nata come torre di segnalazione nel 1128, rifatta nel 1543, è il secondo faro più antico al mondo: la sua luce si vede quasi a 50 km di distanza e, compreso lo scoglio, raggiunge i 117 metri di altezza.

Per 300 anni, il porto di Genova ha avuto due lanterne: quella di San Benigno e la più piccola Lanterna dei Greci, costruita dai greci e autorizzata dalla Repubblica per guidare le navi in porto, fino alla sua distruzione nel 1680 da una tempesta. Ancora oggi, piazzetta dei Greci e vico dei Greci ricordano quella storia.

La Lanterna ha quattro spigoli, ma uno di essi non si vede mai: "Lanterna de Zena l’é faite a trei canti". Simone Galdi e Paolo Zerbini, accompagnati dalla chitarra di Fabio Pesci, raccontano questa storia in studio.

