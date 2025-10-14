La Giovine Orchestra Genovese inaugura la stagione al Carlo Felice: il Sestetto norvegese incanta con Schoenberg e Brahms

Con un concerto di grande raffinatezza e intensità, la Giovine Orchestra Genovese ha aperto la sua nuova stagione ieri sera al Teatro Carlo Felice. Protagonista dell’inaugurazione è stato un sestetto d’archi della Norwegian Chamber Orchestra, composto da Sara Övinge e Catharina Chen ai violini, Hanne Moe Skjelbred e Marthe Husum alle viole, Ole Erik Flee e Audun Sandvik ai violoncelli.

La formazione ha conquistato il pubblico con un programma ambizioso e ben costruito, dedicato a due autori che raramente si trovano affiancati ma che condividono un legame più profondo di quanto possa apparire: Arnold Schoenberg e Johannes Brahms. Non a caso fu lo stesso Schoenberg a definire Brahms un "progressivo", in un celebre saggio che riconosceva nel compositore tedesco tratti innovativi decisivi per l’evoluzione della musica del Novecento.

A dimostrazione di questo filo conduttore, il sestetto ha eseguito con straordinaria coesione e sensibilità "Verklärte Nacht" (Notte trasfigurata), brano giovanile di Schoenberg ispirato a un poema di Richard Dehmel, e il Sestetto op. 18 di Brahms, anch’esso scritto in giovane età. Entrambe le esecuzioni hanno messo in luce il perfetto equilibrio tra i sei strumenti, un dialogo continuo sostenuto da grande precisione tecnica e intensità espressiva.

Particolarmente apprezzata l’interpretazione del secondo movimento del Sestetto di Brahms, un "Tema con variazioni" eseguito con profonda eleganza. A conclusione della serata, il pubblico ha salutato il sestetto con applausi calorosi, ricompensati da un brillante bis: “Shine you no more” di Rune Tonsgaard Sørensen, brano che ha permesso alla violinista Sara Övinge di brillare per virtuosismo.

