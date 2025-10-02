La Festa dei Nonni: l'omaggio di Scignoria! a chi mantiene viva la lingua genovese
di Gilberto Volpara
Nelle ore in cui, a livello nazionale, si festeggia la Festa dei Nonni, Scignoria! mette al centro queste figure come riferimento per la difesa e valorizzazione della lingua genovese. Lo fa con una sintesi di una recente trasmissione del programma del giovedì sera realizzata da Mike fC.
Il moello è quello di Crevari dove la parlata della Lanterna è più viva che mai grazie alla reattività dei ragazzi supportata dalla fondamentale presenza dei nonni.
