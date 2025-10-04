L'Unione Europea riconosce l'IGP alle olive taggiasche liguri
di Anna Li Vigni
Garanzia per i consumatori, più appeal sui mercati per i produttori
"Dopo un lungo percorso fatto di impegno e collaborazione – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – raggiungiamo un traguardo epocale. L’IGP garantisce origine, qualità e autenticità, rafforzando la filiera e sostenendo la competitività sui mercati. Ma è anche un investimento sulla crescita, nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente".
