L'Unione Europea riconosce l'IGP alle olive taggiasche liguri

"Dopo un lungo percorso fatto di impegno e collaborazione – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – raggiungiamo un traguardo epocale. L’IGP garantisce origine, qualità e autenticità, rafforzando la filiera e sostenendo la competitività sui mercati. Ma è anche un investimento sulla crescita, nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente".

