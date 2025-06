L’Invasione dell’UltrArte 2025: Genova si trasforma in un museo a cielo aperto

Dal 19 al 28 giugno 2025, il centro storico di Genova sarà attraversato da un’ondata creativa grazie alla seconda edizione de “L’Invasione dell’UltrArte”, manifestazione artistica che unisce performance dal vivo, installazioni, mostre e video-arte all’interno delle boutique di via Luccoli e, da quest’anno, anche di vico della Casana. Organizzato dall’associazione artistica indipendente Passo Blu, l’evento si svolge in collaborazione con il Civ Luccoli, Confesercenti, la realtà artistica APS Performer Espressione Applicata, e con il patrocinio di Rai Liguria.

Un festival in crescita - Dopo il successo del debutto nel 2024, l’edizione 2025 amplia il raggio d’azione e rafforza le collaborazioni sul territorio. Come sottolinea Francesca Recine, presidente del Civ: "Via Luccoli conferma la sua vocazione culturale e sperimentale. L’ingresso di Vico della Casana offre al pubblico un’opportunità di esplorazione più ampia della nostra città vecchia".

Apertura ufficiale il 19 giugno - Il festival si apre ufficialmente giovedì 19 giugno alle ore 11 con un’inaugurazione presso il giardino di Passengers, in via Luccoli 7. Un momento d’incontro tra artisti, pubblico e operatori culturali per dare il via a una settimana densa di appuntamenti.

Due performance in prima nazionale -

Sabato 21 giugno – “Ulyanin’s Cartoons & Alexander Argunov’s Music” - Alle ore 18 in via Luccoli 10, andrà in scena una fusione tra animazione e musica dal vivo. I disegni di Ulyanin prenderanno vita sulle musiche originali di Alexander Argunov, con testi tratti da poeti come García Lorca e Daniil Kharms. Tre video animati per riflettere su amore, diritti umani e legami familiari.

Venerdì 27 giugno, “Corpo in bianco” - Sempre in via Luccoli 10 alle 18, va in scena una performance ispirata a Samuel Beckett. Sei performer (Chiappino, Di Sciacca, Pesci, Rolla, Rossi, Scriva) danno corpo a un viaggio emotivo tra parola, silenzio e suono, in un’atmosfera sospesa che richiama il teatro dell’assurdo e la ricerca esistenziale.

Installazioni e tour guidati, “Axis Mundi” – Installazione site-specific - Presso via Luccoli 30, Isabella Ramondini (I.Ra.) presenta Axis Mundi, un’opera composta da tre anelli concentrici in alluminio ispirati alla sfera armillare. L’installazione interagisce con il movimento dei visitatori, invitando a un viaggio interiore tra caos e armonia.

ArTour, isite gratuite - Due ArTour gratuiti accompagneranno il pubblico tra le opere e le boutique artistiche del festival:

Venerdì 20 giugno ore 17

Giovedì 26 giugno ore 17

Le passeggiate artistiche saranno supportate da una mappa interattiva su Google Maps, accessibile cercando “Invasione dell’UltrArte 2025”.

Gran finale con musica - La rassegna si concluderà sabato 28 giugno alle ore 19 con il DJ set di Deborah Monaldi e Stemc presso Cantine Colombo: un saluto finale che unisce arte, suono e socialità.

Un festival da vivere e condividere - “L’Invasione dell’UltrArte” non è solo un’esposizione, ma un’esperienza collettiva e dinamica che invita cittadini e visitatori a guardare Genova da nuove prospettive, esplorando i vicoli con lo sguardo dell’arte e della curiosità.

