L’Inter punta di nuovo Frendrup, il Genoa aspetta l’offerta

Dopo che la Roma ha eliminato dal mercato Manu Koné, l'Inter ha rivolto di nuovo le attenzioni verso il centrocampista del Genoa Morten Frendrup.

Per ora l’offerta giusta al Grifone non è ancora arrivata ma si attendono sviluppi sul futuro del danese che ha già raccolto 116 presenze in rossoblu e per questo beniamino assoluto dei tifosi. Si parla di un’operazione che potrebbe essere tra i 19 e i 23 milioni.

Frendrup arrivò al Genoa per circa 4 milioni. Vieira dal canto suo ha sempre detto che Morten è un giocatore unico, ma che ha fiducia nella società.

Nicolussi Caviglia del Venezia potrebbe essere una pista per il Genoa, dovesse partire Frendrup, ma i veneti chiedono per il loro centrocampista circa 16 milioni, un prezzo considerato alto. Così torna il nome di Onana.

Frendrup ha un contratto con i rossoblu fino al giugno 2028. Intanto la squadra di Vieira da lunedì preparerà il match di esordio in campionato col Lecce dopo la buona prova in Coppa col Vicenza.

