L’infrastruttura ferroviaria per la mobilità pubblica in ambito metropolitano
di Simone Galdi
L’infrastruttura ferroviaria per la mobilità pubblica in ambito metropolitano: Intervengono Riccardo Genova (Istituto Internazionale Comunicazioni), Michele Rabino (Responsabile Sviluppo Infrastruttura Nord-Ovest – RFI) e Alberto Minoia (Amministratore Delegato – Stazioni Marittime).
