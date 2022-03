L'ex Possanzini: "Scenario indescrivibile, non so se torno in Ucraina"

di Redazione

"Nessuno si aspettava tanta cattiveria, penso a quei ragazzi del nostro club che si sono arruolati. Chissà dove sono adesso"

Il ritorno a casa, alla normalità. Il tempo per riflettere. E Davide Possanzini, ex attaccante della Sampdoria, vice di De Zerbi allo Shakhtar, comincia a comprendere quello che ha rischiato in Ucraina. "Nessuno là si aspettava questa cattiveria da parte della Russia ma lo scenario è qualcosa di indescrivibile, anche se, per fortuna, non ho visto morire nessuno. Penso anche ad alcuni membri dello staff della squadra che si sono arruolati, chissà dove saranno. Non so se tornerò là, non voglio pensarci. Devo recuperare la serenità e un po’ di lucidità di pensiero".