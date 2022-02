Guerra Ucraina, De Zerbi bloccato in un hotel di Kiev con lo Shakhtar Donetsk

di Maria Grazia Barile

Avvertite due forti esplosioni nella zona circostante, il gruppo ed è stato invitato dall'ambasciata a non allontanarsi dall'albergo

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo, oggi allo Shakhtar Donetsk, bloccato in un hotel di Kiev con gran parte dei calciatori e il suo staff composto da 7 collaboratori italiani: il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5, il gruppo ha sentito due forti esplosioni nella zona circostante. Secondo quanto riporta l'agenzia Agi, l'ambasciata italiana ha consigliato di evitare spostamenti non necessari e di fare scorte di acqua e cibo. L'aeroporto della capitale al momento è chiuso ed è impossibile rientrare in Italia.

Intanto compare l'immagine di una bandiera ucraina sul profilo social del club: "Resteremo in piedi". Lo Shakhtar questa mattina, nel giorno dell'invasione delle truppe russe in Ucraina, si schiera e posta una foto inequivocabile in merito alla sua posizione. Non è una posizione banale perché è la squadra della città di Donetsk, una delle città del Donbass che si è autoproclamata indipendente con l'avallo del governo russo.