L'esordio di Scignoria! con i ragazzi di Crevari, il paese dove il genovese è lingua ufficiale

Prima puntata di Scignoria! e straordinaria entusiasmo grazie ai ragazzi di Genova Crevari che, ogni anno, da oltre 40 stagioni, portano in scena uno spettacolo estivo che esalta la genovesità e l'attaccamento al piccolo borgo del ponente cittadino.

Edizione 2025 legata alla parodia di Scignoria! e Benvenuti in Liguria di Telenord. Nella prima puntata della trasmissione del giovedì sera molti di loro sono stati protagonisti in studio accanto al vero Franco Bampi: una serata di spontaneità e spirito genuino per un paese in cui il genovese resta vivo più che mai.

Qui la puntata: https://telenord.it/scignoria-puntata-del-10-09-2025-93970

