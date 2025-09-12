L'esordio di Scignoria! con i ragazzi di Crevari, il paese dove il genovese è lingua ufficiale
di Gilberto Volpara
Prima puntata di Scignoria! e straordinaria entusiasmo grazie ai ragazzi di Genova Crevari che, ogni anno, da oltre 40 stagioni, portano in scena uno spettacolo estivo che esalta la genovesità e l'attaccamento al piccolo borgo del ponente cittadino.
Edizione 2025 legata alla parodia di Scignoria! e Benvenuti in Liguria di Telenord. Nella prima puntata della trasmissione del giovedì sera molti di loro sono stati protagonisti in studio accanto al vero Franco Bampi: una serata di spontaneità e spirito genuino per un paese in cui il genovese resta vivo più che mai.
Qui la puntata: https://telenord.it/scignoria-puntata-del-10-09-2025-93970
