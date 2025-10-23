L’Emigrazione Cantata: a Telenord musiche, canzoni, cantanti e interpreti

Alla scoperta della tradizione musicale dell'emigrazione genovese e ligure. In studio con Katia Gangale ci sono Fabrizio Giudice, insegnante di chitarra classica al Conservatorio Paganini, e Pierangelo Castagneto, membro del Comitato Scientifico CISEI, per esplorare insieme il racconto musicale dell’emigrazione attraverso le sue voci e melodie.

