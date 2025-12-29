L'avventura dell'Andrea Doria tra sogno e abisso (parte II)
di Redazione
Ne parla Claudia Cerioli, Responsabile Archivi Storici della Fondazione Ansaldo
La storia dell’Andrea Doria, simbolo del sogno navale italiano e al tempo stesso protagonista di una delle tragedie marittime più note, continua a suscitare fascino e interesse. Il racconto della nave, del suo lusso e delle circostanze del naufragio, mette in luce la complessità di un’epoca segnata da ambizione, innovazione e rischio.
Ne parla Claudia Cerioli, Responsabile Archivi Storici della Fondazione Ansaldo, che approfondisce documenti, fotografie e testimonianze conservati negli archivi, offrendo un quadro dettagliato della costruzione, delle traversate e dell’incidente che ha segnato per sempre la storia della navigazione italiana.
L’intervento evidenzia anche l’impatto culturale e mediatico dell’Andrea Doria, ricordando come il mito della nave continui a vivere nella memoria collettiva e nella ricerca storica, tra sogno, lusso e l’inevitabile abisso della tragedia.
