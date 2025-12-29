Albaro, dopo la festa una discarica: sporcizia, danni e rifiuti ai giardini di Santa Teresa

Dopo una festa nei giardini di Santa Teresa ad Albaro, l’area è stata lasciata in condizioni critiche, con cumuli di rifiuti, sporcizia e danni alle strutture pubbliche. L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra residenti e frequentatori del parco, evidenziando la necessità di maggiore controllo e sensibilizzazione sul rispetto degli spazi comuni.





Ne parla Luca Rinaldi, assessore alla sicurezza del Municipio Medio Levante, in collegamento con Luca Pandimiglio, affrontando le cause dell’accaduto e le misure adottate per prevenire episodi simili in futuro. Tra le soluzioni proposte: incremento della sorveglianza, campagne di educazione civica e possibili sanzioni per chi non rispetta le regole.





L’episodio riapre il dibattito sul bilanciamento tra eventi pubblici e tutela degli spazi verdi, con l’obiettivo di garantire che luoghi come i giardini di Santa Teresa possano essere fruibili in sicurezza e pulizia per tutti i cittadini.

