L'architetto Cucinella e la "trasformazione lenta" di Genova: "Dalle Colombiadi la città è scivolata nel mare"

La "trasformazione lenta" di Genova raccontata dall'architetto di fama mondiale Mario Cucinella, protagonista dell'evento conclusivo della Design Week con i partner Fidra e Platform. Genova per 25 anni è stata casa per Cucinella, "è parte fondamentale della mia vita, c'è sempre un grande rapporto. Non vengo abbastanza ma quando vengo sento gli odori, il mare, la luce, tutte quelle cose che sono parte della crescita. Quando uno vive in questo ambiente gli rimane addosso". Al pubblico, che ha riempito la sala del Palazzo della Borsa, ha raccontato "il ruolo dell'architetto, quali sono i confini del nostro lavoro e soprattutto dei lavori recenti, quello che stiamo facendo dando una veste non troppo tecnica ma raccontando le storie che si nascondono dietro i progetti". I progetti di Mario Cucinella sono tantissimi, dall'headquarters del gruppo Unipol a Milano al Sino Italian Ecological Building a Pechino, poi il Centre for Sustainable Energy Technologies a Ningbo in Cina e la nuova sede del Comune di Bologna: ad accomunare tutti questi progetti è il tema della sostenibilità, faro dello studio Mca da lui fondato, per cui l'architettura può diventare uno strumento per affrontare le sfide del nostro tempo legate al clima.

Genova - E parlando di Genova, una delle trasformazioni che lo ha affascinato di più è stata quella del Waterfront di Renzo Piano, "era una cosa che si aspettava da tempo quella di portare le residenze così vicino al mare - spiega -. È una città che per tanto tempo ha sofferto di essere lontana dal mare. Almeno fino alle Colombiadi, poi quando si sono aperte quelle mura la città è scivolata nel mare. Piazza Caricamento, tutte quelle trasformazioni sono state fatte nel '92, poi è una cttà che fa molta fatica ad accettare i cambiamenti. La lentezza è stata un po' una salvaguardia, con una direzione giusta è una città che può esprimere un potenziale ma - avverte - bisogna mettersi a curare le cose che non sono state fatte per molto tempo".

