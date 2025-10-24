L’Antica Barberia Liberty rinasce in vico Caprettari: un gioiello tra i luoghi del FAI
di Carlotta Nicoletti
Un viaggio tra cultura, memoria e botteghe d’eccellenza che raccontano l’anima autentica del centro storico genovese
Riapre al pubblico l’Antica Barberia Liberty, storico locale genovese inserito tra i gioielli del FAI, simbolo di un’epoca e della tradizione artigiana cittadina.
In studio Katia Gangale con Licia Casali de Il Secolo XIX.
In collegamento da vico Caprettari, Carlotta Nicoletti dalla Barberia e da altri locali storici di Genova.
