L’Acquario di Genova protagonista alla Notte Europea dei Ricercatori 2025

Un evento europeo per avvicinare scienza e cittadiini. Venerdì 26 settembre, l’Acquario di Genova partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, evento promosso dalla Commissione Europea per favorire il dialogo tra ricerca scientifica e società. L’appuntamento sarà presso il Science Village ai Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico genovese.

Emys orbicularis: una testuggine da salvare - Dalle 9 alle 11, sarà proposto alle scuole il laboratorio “Emys orbicularis – La piccola testuggine che racconta grandi sfide”, dedicato alla testuggine palustre europea, specie minacciata da habitat degradati e competizione con specie aliene. L’attività rientra nel progetto Life URCA ProEmys, coordinato dal WWF e sostenuto anche dall’Acquario di Genova.

Coralli tropicali: conservazione e ricerca - Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, spazio alla ricerca sui coralli tropicali, condotta in collaborazione con il MaRHE Center dell’Università Milano-Bicocca. L’Acquario ha raggiunto importanti risultati nella riproduzione controllata di oltre 2700 esemplari di coralli molli e duri, senza prelievo in natura. L’accordo con il centro maldiviano mira a proteggere le barriere coralline attraverso studi condivisi e formazione.

Risanare il Porto Antico con bioattivatori naturali - Sempre nel pomeriggio, verrà presentato il progetto di biorisanamento delle acque del Porto Antico, che punta a migliorare la qualità di acque e sedimenti attraverso l’uso di bioattivatori naturali. Il progetto, partito nel 2023, è realizzato in sinergia con Università di Genova, ARPAL, Porto Antico, Eurovix e 11th Hour Racing Team.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno ai Giardini Luzzati, un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro dei ricercatori impegnati nella tutela dell’ambiente marino.

