Knorr-Bremse e VTG firmano accordo quadro per promuovere digitalizzazione trasporto merci su rotaia

Knorr-Bremse e VTG Rail UK, fornitore leader in Europa di servizi di noleggio di carri merci, hanno firmato un accordo quadro a lungo termine per la fornitura esclusiva dei sistemi Knorr-Bremse FreightControl Sentinel, una soluzione innovativa per aumentare la sicurezza, la disponibilità e l’efficienza nelle operazioni ferroviarie di trasporto merci.

Entro la fine del 2029, Knorr-Bremse fornirà almeno 2.000 set di vagoni dotati di questa tecnologia, che riduce significativamente i difetti delle ruote, come le forature, e costituisce già la spina dorsale digitale della piattaforma VTG iWagon come progetto pilota pionieristico. L’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’urgente digitalizzazione del trasporto merci su rotaia e sottolinea la stretta partnership tecnologica tra le due aziende.

Mario Beinert, membro del consiglio di amministrazione di Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems: “Con questo progetto pionieristico, Knorr-Bremse e VTG Rail UK perseguono l’obiettivo di aumentare in modo sostenibile la disponibilità, l’efficienza e la competitività del trasporto merci su rotaia. Con FreightControl Sentinel, Knorr-Bremse si posiziona ancora una volta come pioniere di soluzioni digitali modulari e scalabili con un valore tangibile per il cliente. La soluzione trasforma i carri merci nuovi ed esistenti in iWagon intelligenti con monitoraggio continuo dei componenti relativi alla sicurezza, ottimizzando così la pianificazione, la manutenzione e la gestione delle flotte per gli operatori. Oltre al lancio nel Regno Unito, offriremo presto le soluzioni in altri mercati ferroviari, a partire dall’Europa.”

Paul Goodhand, Amministratore Delegato di Knorr-Bremse Rail Systems UK: “Il contratto con VTG rappresenta una pietra miliare nella nostra missione di portare le flotte di carri merci nel Regno Unito a un nuovo livello. In particolare, insieme a VTG stiamo definendo nuovi standard su come la tecnologia, i dati e la connettività migliorino la sicurezza e l’efficienza operativa nel trasporto merci su rotaia. Prevenire le forature delle ruote, in particolare, contribuisce ad aumentare la sicurezza e le prestazioni del trasporto merci su rotaia. Il contratto è un segno di forte collaborazione e dimostra il nostro impegno comune per il futuro digitale del trasporto ferroviario”.

Partnership a lungo termine

In base ai termini dell’accordo, VTG Rail UK si è impegnata ad acquistare almeno 2.000 set di carri con tecnologia FreightControl Sentinel entro la fine del 2029. Il volume degli ordini per Knorr-Bremse si attesta nell’ordine di milioni di euro. La partnership prevede la fornitura e l’integrazione della tecnologia nei veicoli, nonché l’ulteriore sviluppo congiunto delle future generazioni di sistemi e dei cruscotti digitali.

L’iWagon è il risultato di una stretta collaborazione tra VTG Rail UK e Knorr-Bremse. La sua innovazione e rilevanza sul mercato si basano su una combinazione di componenti meccatronici, moderna tecnologia dei sensori e analisi intelligente dei dati. Alimentato da generatori di assi e utilizzando la tecnologia di protezione antislittamento sviluppata da Knorr-Bremse, FreightControl Sentinel consente il monitoraggio immediato delle condizioni di ruote e freni. Ciò riduce il rischio di danni a ruote e rotaie, ottimizza i programmi di manutenzione e aumenta la sicurezza operativa.

Opportunità di crescita digitale

Dalla firma del contratto, VTG Rail UK ha già ricevuto un numero significativo di ordini per iWagon con FreightControl Sentinel a bordo per clienti come Heidelberg Materials, Breedon Group, Tarmac e Alvance British Aluminium, tra gli altri. Dopo il successo del lancio nel Regno Unito, Knorr-Bremse prevede di implementare la tecnologia FreightControl Sentinel nei mercati europei, dove esiste una forte domanda di soluzioni digitali e quindi opportunità di mercato e di crescita per i servizi digitali. In particolare, modelli basati sui dati come Wagon-as-a-Service, come servizi integrati di monitoraggio e diagnostica per le flotte di carri, offrono un grande potenziale commerciale, che Knorr-Bremse intende sfruttare a lungo termine.

Come soluzione stand-alone, FreightControl Sentinel è un componente chiave del programma tecnologico Digital Freight Train di Knorr-Bremse . Include sviluppi tecnologici rivoluzionari come l’ accoppiatore automatico digitale FreightLink e il sistema di automazione FreightControl, che consentono funzioni ferroviarie mission-critical come l’aggancio automatico, lo sgancio remoto sicuro e il test automatico dei freni. Nel complesso, le tecnologie di automazione svolgono un ruolo chiave nel rivoluzionare le operazioni dei treni merci, che ancora oggi sono gestite in gran parte manualmente.

