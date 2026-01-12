Klimahouse Tours 2026, l’Alto Adige come laboratorio dell'edilizia sostenibile
di R.S.
I temi spaziano dalla valorizzazione dei masi storici all’uso del legno locale, dagli spazi produttivi sostenibili alle scuole e alle infrastrutture civiche
In occasione di Klimahouse 2026 (28–31 gennaio, Fiera Bolzano) tornano i Klimahouse Tours, cinque percorsi guidati alla scoperta di esempi significativi di edilizia sostenibile in Alto Adige. L’iniziativa, realizzata con la Fondazione Architettura Alto Adige, propone visite a edifici che uniscono recupero del patrimonio, innovazione progettuale ed efficienza energetica.
I Tours offrono un’esperienza formativa rivolta a professionisti e appassionati, con la possibilità per gli architetti di ottenere 1 credito formativo. I temi spaziano dalla valorizzazione dei masi storici all’uso del legno locale, dagli spazi produttivi sostenibili alle scuole e alle infrastrutture civiche pensate per la comunità.
Un’occasione per osservare dal vivo buone pratiche, materiali e soluzioni replicabili, rafforzando il legame tra teoria e pratica del costruire responsabile.
