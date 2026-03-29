Kimi Antonelli scrive la storia in Giappone: il più giovane leader mondiale di Formula 1

Kimi Antonelli fa di nuovo sognare l’Italia: il giovane talento bolognese ha conquistato il Gran Premio del Giappone, diventando il più giovane pilota di sempre a vincere due gare in Formula 1 prima di compiere 20 anni e issandosi al vertice della classifica mondiale.

Il successo di Antonelli è arrivato dopo una partenza difficile: al termine del primo giro il pilota italiano si trovava solo sesto, in una posizione che sembrava pregiudicare ogni ambizione. Ma con pazienza, strategia impeccabile e una gestione perfetta della gara, Antonelli ha rimontato fino a sfruttare la safety car scatenata dall’incidente di Bearman, passando in testa e consolidando la leadership fino al traguardo.

Alle sue spalle, Oscar Piastri ha chiuso secondo, mentre Charles Leclerc ha difeso con autorità il terzo posto, respingendo i tentativi di attacco di George Russell. Una gara da dimenticare per Lewis Hamilton, sorpassato a due giri dalla fine da Lando Norris, e per Max Verstappen, fermato dall’Alpine di Gasly e costretto a chiudere solo ottavo.

Con questo trionfo, Antonelli non solo scrive una pagina di storia personale, ma entra nella leggenda della Formula 1 come il più giovane leader del campionato: manterrà la vetta della classifica fino a maggio, quando il mondiale riprenderà a Miami. Un risultato straordinario per un pilota che, partita dopo partita, sta dimostrando di avere talento e maturità da veterano.

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