Key Expo 2025, la decarbonizzazione incontra l'efficienza energetica

Rimini 2025 cuore pulsante delle novità per la decarbonizzazione: il Key Energy Transition Expo porta alla ribalta le sinergie tra aziende e soggetti attivi verso un futuro green. Tra i player più rilevanti, Hera Comm si è presentata con i suoi progetti e le iniziative mirate per gli obiettivi di riduzione dei consumi e dei costi. Ai microfoni di Telenord, l'amministratore delegato Isabella Malagoli ha spiegato l'impegno e le prospettive dell'azienda, a partire dall'evento romagnolo.

Il Key Energy - "È una manifestazione molto importante sul mondo dell'energia e noi siamo felici di essere ben presenti - spiega Malagoli - È un'occasione per noi, per incontrare le aziende e condividere le soluzioni, per una decarbonizzazione che sia sicuramente uno sguardo verso un futuro più verde, ma anche verso una riduzione dei consumi e una riduzione dei costi. Ci presentiamo qui con Fratelli Franchini, un'azienda del territorio specializzata proprio nella realizzazione di soluzioni idonee per la decarbonizzazione, l'efficienza impianti fotovoltaici, efficientamento degli impianti elettrici e meccanici, nuove soluzioni partendo da una diagnosi energetica che aiuti le aziende ad essere sì green, sì clean, ma soprattutto più competitive ed efficaci".

Il supporto alle aziende - "Da sempre, devo dire, abbiamo cavalcato l'unione di risparmio e sostenibilità. L'insieme delle due rende un'azienda competitiva e questo è fondamentale. È un percorso al quale il contesto europeo è arrivato un po per gradi, ma credo che quello che ci contraddistingue ormai da anni sia proprio la capacità di supportare le aziende, sia con le forniture energetiche che con tutte le soluzioni per l'efficienza, in una riduzione del peso dei costi dell'energia sul proprio bilancio e quindi nella possibilità di dare alle aziende più slancio competitivo".

Il contesto economico italiano - "Gli strumenti per le aziende, dalla transizione 5.0 all'Energia Release nuovi strumenti che stanno per essere messi in campo. Il conto termico 3.0 possono essere reali e concreti strumenti per arrivare appunto a questa efficienza e riduzione dei costi quindi un percorso di investimento supportato che può essere efficace" conclude Malagoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.