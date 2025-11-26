Kenya e Italia unite dalla campagna Conad nella lotta contro la violenza sulle donne
di Redazione
"Un piccolo gesto che può cambiare molte vite" è lo slogan della campagna lanciata da Conad Nord Ovest a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Un ponte solidale tra Italia e Kenya, come raccontato nel video.
