Attualità

Kenya e Italia unite dalla campagna Conad nella lotta contro la violenza sulle donne

di Redazione

"Un piccolo gesto che può cambiare molte vite" è lo slogan della campagna lanciata da Conad Nord Ovest a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Un ponte solidale tra Italia e Kenya, come raccontato nel video.


