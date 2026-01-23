Kart: sfida in pista tra Ghedina e imprenditori liguri

Tra le curiosità di una serata speciale come quella andata in scena a Ronco Scrivia grazie alla presentazione del libro ‘Ghedo, non sono di fretta ma vado veloce’ sulla vita sportiva e personale del campione azzurro di sci alpino Kristian Ghedina, anche, la sfida sui kart tra le curve del tracciato ronchese di Pg Corse.

A sfidare lo sciatore ampezzano, con un passato nei rally, pure, numerosi nomi dell’imprenditoria ligure come Ignazio Messina e Paolo Calcagno, produttore di basilico e decennale fornitore del campionato del mondo di pesto al mortaio: “Impossibile tenere il passo di Kristian”.

In realtà, a lui, al velocista azzurro, l’organizzazione dell’impianto ha fornito un ulteriore kart più performante per poter compiere giri veloci in solitaria e avvicinarsi al record della pista. Tutto sotto gli occhi della vice presidente regionale Simona Ferro, del presidente Coni, Antonio Micillo, e di ulteriori riferimenti dell’ economia come Marco Bisagno, Alessandro Garrone e Paolo Delprato di Racing Force Group.

Il tutto sarà raccontato in tv mercoledì sera su Telenord all’interno di Benvenuti in Liguria dalle 20.30.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.