Juve Stabia - Sampdoria LIVE 0-0: Coda in campo al posto di Oudin, caccia al gol della speranza

La Sampdoria cerca al "Menti" di Castellammare di Stabia la vittoria necessaria per restare in corsa per la salvezza. Serve vincere e poi guardare ai risultati degli altri campi dove sono impegnate le dirette concorrenti. Evani conferma Niang davanti ai trequartisti Sibilli e Oudin, Ferrari al centro della difesa. Centinaia di tifosi doriani nel settore ospiti.

In avvio Niang prende un'ammonizione per aver fermato Candellone in contropiede. Tegola per la Sampdoria al 15': Altare acciaccato deve lasciare, al suo posto entra Curto. La partita è molto tesa e poco spettacolare, entrambe le squadre pressano alto e concedono poco alle iniziative avversarie. Nel finale di tempo ci prova Depaoli, Thiam respinge sicuro. Gara nel complesso equilibrata, con una Sampdoria attenta a non scoprirsi troppo e una Juve Stabia che, a tratti, ha mostrato qualche imprecisione. Nessuna vera opportunità da rete degna di nota.

Dopo l'intervallo, Evani toglie Oudin e Ioannou per inserire Coda e Beruatto. Ma la prima occasione è della Juve Stabia, con Candellone imbeccato da Floriani. Si gioca a ritmi non altissimi, malgrado l'importanza della posta in palio per i blucerchiati, mentre per gli stabiesi è solo questione di piazzamento di partenza nella griglia dei playoff.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4' Floriani si complica la vita in area e mette in fallo laterale su pressione di Ioannou. Nulla di fatto nel prosieguo.

7' Ammonito Niang per aver fermato Floriani in contropiede.

15' Altare accusa un problema muscolare e non riesce a proseguire, al suo posto Curto.

34' Cross teso di Curto in area, Floriani si rifugia in fallo laterale.

44' Tiro di Depaoli, Thaim respinge ma sulla ribattuta non ci sono doriani pronti a profittarne.

45'+1' Corner per la Juve Stabia, colpo di testa di Candellone alto e impreciso.



SECONDO TEMPO

46' Due cambi nel Doria: Coda per Oudin, Beruatto per Ioannou.

50' Occasione per la Juve Stabia: discesa di Floriani, tiro di Candellone, respinge Ferrari.

67' Corner per il Doria, colpo di testa di Coda, para Thiam.

71' Girata di Coda, tiro debole, facile la parata di Thiam.



JUVE STABIA - SAMPDORIA 0-0

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani, Pierobon, Leone, Rocchetti; Piscopo, Candellone; Adorante. All. Pagliuca.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Altare (15' Curto), Ferrari, Riccio; Depaoli, Yepes Laut, Vieira, Ioannou (46' Beruatto); Oudin (46' Coda), Sibilli (61' Akinsanmiro); Niang. All. Evani.

ARBITRO: Colombo di Como.

NOTE: ammoniti Niang, Pierobon, Bellich.

