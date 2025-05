Juve Stabia-Sampdoria, edizione speciale di Stadio Goal su Telenord

Ultimo atto della regular season del campionato di serie B, allo stadio "Menti" di Castellamare si gioca Juve Stabia-Sampdoria (ore 20,30). La squadra di Evani va in cerca della salvezza in serie B o del play out affrontando i padroni di casa che vogliono consolidare la posizione nei play off.

Telenord, per raccontare una delle partite più importanti nella storia della Sampdoria, scende in campo con la sua squadra a partire dalle 19,45 circa con un'edizione speciale di Stadio Goal.

Emanuele Guerra e Maurizio Michieli in conduzione con Enrico Nicolini e Alessandro Grandoni, bandiere blucerchiate, per il commento tecnico; Sandro Scarrone, giornalista ed ex arbitro; Nicolò Corradi, telecronista. Inoltre, Collegamento in diretta da Castellamare con il nostro inviato Simone Galdi.

Il pre gara, la cronaca del match, il post partita. Tutto quanto in diretta sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it.

