Judo, tre grandi eventi a Genova: si comincia con la Coppa Europa Cadetti al Palasport

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tre grandi eventi di judo per celebrare al meglio il 2025, anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Si comincia con la Coppa Europa Cadetti, sabato 8 e domenica 9 febbraio, in programma al Palasport di Genova; ci si sposta poi dalla Foce a Sampierdarena, per la finale dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata dal 105 Stadium della Fiumara nel weekend del 22 e 23 marzo; a chiudere, il 35° Torneo Internazionale Città di Colombo, di nuovo al Palasport tra venerdì 30 maggio e domenica 1° giugno.

Impegno e passione - Ad organizzare queste tre competizioni è il Centro Sportivo Marassi Judo, presieduto da Rosario Valastro, che ai nostri microfoni sottolinea come già la Coppa Europa porti "numeri straordinari, mentre la finale dei Campionati Italiani Cadetti vedrà 600 atleti finalisti: sarà partecipe tutto il mondo del judo italiano. Noi siamo certamente rodati dall’esperienza di 34 edizioni del Torneo Colombo, animati da una straordinaria passione sportiva che ci aiuta ogni volta ad accettare e vincere ogni sfida organizzativa”.

Strutture e accoglienza - Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova, reduce dall'esperienza del 2024 con la Capitale Europea dello sport, non manca di sottolineare la versatilità delle strutture messe a disposizione e l'opportunità per il territorio di aprirsi ad atleti e addetti i lavori di tutto il mondo: "Il nuovo Palasport farà da cornice alla Coppa Europa Cadetti prima ed alla nuova edizione del Torneo Genova Città di Colombo, diventato ormai appuntamento fisso del calendario sportivo genovese. Sarà invece il Palafiumara – continua l’Assessore Bianchi – ad ospitare i giovani judoka in arrivo da ogni parte d’Italia per le finali del Campionato Italiano Cadetti. Con questo speciale trittico sottolineiamo ancora una volta il grande volano degli eventi sportivi in chiave turistica con Genova pronta ad accogliere atleti ed appassionati che avranno così l’opportunità di scoprirne bellezze ed eccellenze”.

Respiro internazionale - Per Simona Ferro, assessore allo sport per Regione Liguria, le arti marziali "sono anche il settore che forse ha patito di più delle novità e dell'immediato post covid. Sono quelle realtà che hanno cominciato più tardi, ma che si sono sempre contraddistinte con la grande passione, quella appunto che vogliono continuare a portare avanti. Rendiamo la Liguria internazionale - prosegue Ferro - davvero al centro soprattutto dell'Europa, grazie a un numero di presenze incredibile, perché ci sarà un indotto di circa 4000 persone presenti il prossimo weekend proprio in occasione della Coppa Europa di judo, e in particolare 2500 saranno gli atleti provenienti da 30 Paesi stranieri".

Atleti e programma - La Coppa Europa Cadetti, inserita nel circuito dell’International Judo Federation (IJF e nel calendario della FIJLKAM, sarà riservata alle categorie giovanili Cadetti maschili e femminili. Sui tatami saliranno molti dei migliori Under 18 europei, a oggi sono iscritti 534 atleti, non solo europei ma anche americani e asiatici, provenienti da 21 nazioni: Bosnia, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Georgia, Gran Bretagna, Ungheria, Liechtenstein. Lituania, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina. Tutte le delegazioni raggiungeranno Genova giovedì 6 per poi ripartire mercoledì 12 febbraio. Il programma prevede giovedì 6 l’arrivo delle delegazioni, il 7 l’accreditamento, il peso e il sorteggio, sabato 8 dalle ore 9 le fasi eliminatorie e ripescaggi, delle seguenti categorie femminile (kg 40, 44, 48, 52) e maschile (50, 55, 60, 66). Dalle ore 16 appuntamento con il final block per l’assegnazione delle medaglie. Domenica 9 dalle 9 inizieranno le fasi eliminatorie e ripescaggi femminili kg 57, 63, 70, +70 e le maschili kg.73, 81, 90,+90, alle ore 15,30 prenderà il via il final block per l’assegnazione delle medaglie. A supporto dell’evento saranno impiegati circa 50 persone tra ufficiali di gara e arbitri Internazionali, 20 studenti di Scienze Motorie e naturalmente tutti gli atleti del Marassi Judo. Lunedì 10 e martedì 11, sempre al Palasport, si svolgerà il training camp “Genova Cadet” diretto daI tecnici della Nazionale. Tra i protagonisti liguri del’evento, Thomas Ghidoni (Judo insieme La Spezia) e Giulia Bonzano (Budo Semmon Gakko Genova).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.