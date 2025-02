Judo, la Coppa Europa Cadetti fa tappa a Genova con oltre 500 atleti

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Coppa Europa Cadetti a Genova – Al Palasport si svolge una tappa del circuito internazionale di judo, con oltre 500 atleti da 21 Paesi.

2️⃣ Sostegno delle istituzioni – L'evento rientra nel programma "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport", con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni.

3️⃣ Competizione e impatto – Due giorni di gare di alto livello, con atleti in lotta per punti nel ranking europeo e un indotto economico significativo per il territorio.

La notizia completa

Ha preso il via al Palasport di Genova la Coppa Europa Cadetti, una delle tappe del circuito dell’International Judo Federation, in programma in questo weekend. L’evento, organizzato dal Marassi Judo con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni, accoglie oltre 500 atleti provenienti da 21 Paesi europei.

Competizione internazionale – Il torneo rappresenta un’importante occasione per i giovani judoka, impegnati in una due giorni di incontri di alto livello. La presenza di numerose delegazioni europee conferma la rilevanza della manifestazione nel panorama sportivo continentale.

Il sostegno delle istituzioni – "La Liguria è stata designata Regione Europea dello Sport 2025, un riconoscimento prestigioso che vogliamo onorare celebrando lo sport come elemento chiave della qualità della vita, della salute, dell’economia e della coesione sociale. Eventi come la Coppa Europa Cadetti di Judo offrono spazio ai talenti emergenti, futuri protagonisti delle competizioni internazionali", ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Un appuntamento strategico – L’assessore allo Sport Simona Ferro ha evidenziato l’importanza dell’evento, il primo di tre organizzati dal Marassi Judo nell’ambito del programma "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport". "Le associazioni sportive liguri hanno colto il valore di questo riconoscimento e collaborano con le istituzioni per promuovere il territorio e la sua forte vocazione sportiva. Eventi come questo valorizzano lo sport di alto livello e generano un significativo indotto economico", ha affermato Ferro.

Le gare in programma – Le competizioni si articolano su due giornate, con incontri suddivisi per categorie di peso e genere. Gli atleti in gara puntano a conquistare punti preziosi nel ranking europeo in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

