Judo, 35° Torneo Internazionale Città di Colombo: vince Rachele Paris

GENOVA - Grande chiusura per il trittico di appuntamenti di judo legati a "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport". Dopo la Coppa Europa e i Campionati Italiani Cadetti (Under 18), il 35° Torneo Internazionale "Genova Città di Colombo" si conclude nel segno della genovese Rachele Paris. La portacolori della Marassi Judo firma uno straordinario Under 21 nella categoria 78 kg dopo aver battuto in semifinale la trevigiana Cristina Kardash e in finale la torinese Aida Biasibetti. "E' stato molto emozionante, vincere davanti al pubblico di cosa è meraviglioso e ho sentito forte l'incoraggiamento degli amici e della mia famiglia durante la finale - afferma Paris - Dedico questa vittoria al maestro Rosario Valastro, impegnatissimo anche sul fronte dell'organizzazione: quest'estate continua la preparazione, in vista della nuova stagione al via a settembre".

Un oro, due argenti e quattro bronzi. Ecco il bottino del Judo ligure al Colombo. Al successo di Paris, si aggiungono gli argenti dell'Under 18 Alessio Maiano (kg 90 - Kumiai Sanremo) e dell'Under 21 Martina Giordano (kg 48 - OK Club imperia) e i bronzi degli Under 21 Giorgia Piaggio (kg 63 - Pro Recco Judo), Irene Capuano (kg 70 Budo Semmon Gakko), Noemi Zolezzi (kg 70 - Kodokan Sestri Levante) e dell'Under 18 Marta Garramone (kg 44 - Budo Semmon Gakko).

In gara, sui tatami genovesi dello Stadium Genova, si sono confrontati 800 cadetti con al seguito 250 tecnici, 350 juniores con 150 tecnici e 250 atleti Esordienti con 70 tecnici. Il 2025 è stato l'anno del record di presenze, con un totale di 1400 atleti e 470 tecnici. Tra le nazioni maggiormente in evidenza, i judoka svizzeri hanno senz'altro collezionato una serie di risultati importanti, arricchendo il loro forziere con sette medaglie nelle varie categorie.

"Sono stati giorni di grandissimo impegno perché al record di partecipazione è corrisposta la necessità di incrementare i servizi di supporto ad atlete e atleti in arrivo da tutta Italia e da varie parti del mondo - afferma l'organizzatore Rosario Valastro - La vittoria di Rachele e i sorrisi dei partecipanti hanno contribuito a render unico il valore di questo torneo in un anno storico per noi perché mai, in pochi mesi, avevamo ospitato tre grandi manifestazioni come quelle inserite nel calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport".

Il torneo, nato nel 1988 grazie allo sforzo e alla passione di un gruppo di amici amanti del judo e diretto da Rosario Valastro, è una tappa importante nella vita di campioni straordinari, tra i quali spicca Pino Maddaloni vincitore all’Olimpiade di Sidney 2000.

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali segue da anni con interesse gli atleti che sono saliti sul podio genovese, molti dei vincitori sono stati successivamente convocati presso il Centro Olimpico di Roma dove vengono forgiati i migliori judoka che rappresentano l’Italia a livello internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.